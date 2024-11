Previsioni Meteo Afragola: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Afragola si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 14,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con velocità del vento che varierà da 0,5 km/h a 6,1 km/h.

Durante la notte, Afragola godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 47%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1032 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 6 km/h, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature comprese tra 10,6°C e 12,9°C. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 40%. Il vento continuerà a soffiare debole, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Est.

Il pomeriggio vedrà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 54%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 14,2°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo valori superiori al 60%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima piuttosto tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare attorno ai 14°C e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.4° perc. +8.7° Assenti 4.2 NNE max 4 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +9.6° Assenti 5.7 NE max 5.4 Grecale 48 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.6° perc. +8.9° Assenti 4.2 NE max 4.7 Grecale 44 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.4° Assenti 1.4 O max 2.3 Ponente 41 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +13.4° Assenti 3.6 SO max 5.6 Libeccio 48 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 1.3 NNE max 2.7 Grecale 55 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 1.3 NE max 3.2 Grecale 56 % 1026 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° Assenti 1 SSE max 4.1 Scirocco 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:36

