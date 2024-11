Previsioni Meteo Afragola: il bollettino per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2% e temperature attorno ai 15,6°C. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 19°C, mantenendo una bassa copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà con cieli sereni e temperature che toccheranno 19,2°C. La sera porterà nubi sparse e un abbassamento delle temperature a 15,5°C. Martedì 12 Novembre, il cielo sarà coperto con pioggia leggera prevista per la sera. Mercoledì 13 Novembre, si attenderanno piogge moderate e temperature intorno ai 13,1°C. Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in calo.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno fino a 19°C a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h, mentre l’umidità scenderà al 37%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà con cieli sereni e temperature che toccheranno i 19,2°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di 18,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 1% e il vento continuerà a soffiare da Nord Est a 9,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse attorno alle 19:00. Le temperature scenderanno a 15,5°C e la temperatura percepita sarà di 14,5°C. La velocità del vento rimarrà costante a 13,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 52%.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,5°C, con una temperatura percepita di 12,5°C. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 24,2 km/h. L’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 41%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno a 15,8°C alle 15:00. La temperatura percepita sarà di 14,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare a 19,7 km/h. L’umidità aumenterà al 47%.

La sera porterà pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 13,7°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 12,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 17,8 km/h, mentre l’umidità salirà al 65%.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,1°C, con una temperatura percepita di 12,3°C. La velocità del vento sarà di 15,2 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 25,7 km/h. L’umidità si manterrà al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente con pioggia moderata. Le temperature scenderanno a 12,6°C alle 01:00, con una temperatura percepita di 11,9°C. La velocità del vento aumenterà a 18,1 km/h. L’umidità salirà al 76%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno attorno ai 13,3°C. La temperatura percepita sarà di 12,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare a 12,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

La sera porterà un leggero miglioramento con nubi sparse e temperature che scenderanno a 13°C. La temperatura percepita sarà di 12,4°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 8,1 km/h, mentre l’umidità rimarrà al 77%.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno attorno ai 12,2°C, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,9 km/h. L’umidità si manterrà al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a 13,6°C alle 08:00, con una temperatura percepita di 12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 54%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,8 km/h. L’umidità scenderà al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature che toccheranno i 13,1°C alle 20:00. La temperatura percepita sarà di 12,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48% e il vento continuerà a soffiare a 9,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno a 12,4°C. La temperatura percepita sarà di 11,8°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 7,6 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 79%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un inizio di settimana caratterizzato da bel tempo e temperature miti, per poi evolvere verso condizioni più instabili e piovose. Si consiglia di prepararsi per un aumento delle precipitazioni, specialmente nella giornata di Mercoledì, mentre Giovedì potrebbe portare un leggero miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.