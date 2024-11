Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della luminosità, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 21,3°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 39%, garantendo un comfort climatico ottimale. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di calore piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il benessere. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 8 km/h, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Afragola mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce un proseguimento di condizioni favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per trascorrere il weekend in serenità.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° prob. 1 % 8 NE max 12.1 Grecale 67 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.6° perc. +15° prob. 1 % 7.7 NE max 12.7 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.9° perc. +15.3° prob. 1 % 8.2 NE max 11.6 Grecale 65 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.7° perc. +19° prob. 1 % 8.5 ENE max 11.4 Grecale 46 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.3° perc. +20.5° Assenti 5.2 E max 8.6 Levante 39 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.9° perc. +19.1° Assenti 3.6 ENE max 10.9 Grecale 44 % 1021 hPa 19 poche nuvole +18.2° perc. +17.4° Assenti 9.7 ENE max 17.8 Grecale 54 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 7.7 NE max 13.7 Grecale 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.