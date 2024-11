Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano un Venerdì 8 Novembre caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza a schiarirsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,6°C e i 21°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di fresco, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, Afragola si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 90%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una certa stabilità atmosferica, con un’umidità che si attesterà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 21°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà debole, con valori che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che scenderà ulteriormente. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 17,2°C, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 62%. La velocità del vento si manterrà costante, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana porterà cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° prob. 19 % 6.6 NE max 10.5 Grecale 63 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° prob. 19 % 6.5 ENE max 10.2 Grecale 67 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.5° prob. 15 % 6.9 NE max 9.7 Grecale 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° prob. 16 % 7 ENE max 8.8 Grecale 53 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.4° prob. 4 % 3.5 SE max 6.8 Scirocco 48 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° prob. 7 % 1.6 NE max 7.5 Grecale 50 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +18.2° prob. 7 % 7.9 ENE max 14.9 Grecale 54 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17° Assenti 7.2 NE max 12.7 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:48

