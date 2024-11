Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Agrigento per Giovedì 7 Novembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali. La temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento soffierà con intensità moderata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno prevalentemente serene, con poche nuvole che non influenzeranno il comfort termico. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,2°C intorno alle 11:00. La brezza vivace, con velocità di circa 22,5 km/h, garantirà una sensazione di freschezza. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 61%. Tuttavia, già a partire da mezzogiorno, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere, che porteranno a una temperatura di 20°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19,1°C alle 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 62%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo la sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, con un’umidità che si attesterà intorno all’84%. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con valori che raggiungeranno il 49%. Il vento si manterrà moderato, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con un’alternanza di momenti di sole e piogge. Venerdì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 9.8 ENE max 10.1 Grecale 85 % 1026 hPa 5 poche nuvole +14.6° perc. +14.4° Assenti 11.3 ENE max 12.6 Grecale 85 % 1026 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.6° prob. 8 % 14.1 E max 23.6 Levante 68 % 1027 hPa 11 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° prob. 4 % 22.5 SE max 23.8 Scirocco 61 % 1026 hPa 14 poche nuvole +19.6° perc. +19.3° prob. 58 % 21.3 SE max 21.6 Scirocco 66 % 1025 hPa 17 nubi sparse +17° perc. +16.9° prob. 42 % 14.7 ESE max 19.4 Scirocco 80 % 1026 hPa 20 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 45 % 15.7 ESE max 21 Scirocco 84 % 1026 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 49 % 16.9 ESE max 23.1 Scirocco 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:59

