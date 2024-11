Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Agrigento si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte della giornata senza nuvole significative. Le previsioni meteo indicano una temperatura che varierà tra i 15,2°C e i 19,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo sereno al mattino a momenti di nubi sparse nel pomeriggio, per poi tornare a condizioni di cielo sereno in serata.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più presente, con nubi sparse che si intensificheranno nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,4 km/h e i 10,2 km/h, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un picco di 19,6°C a mezzogiorno. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% nel tardo pomeriggio, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 5 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,3°C. L’umidità continuerà a salire, ma il vento rimarrà leggero, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Dopodomani, le temperature potrebbero tornare a salire, mantenendo un clima gradevole per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 6 ENE max 5.4 Grecale 70 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.6 ENE max 6.2 Grecale 72 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 5.4 ESE max 5.7 Scirocco 59 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 9.6 S max 8.1 Ostro 53 % 1024 hPa 14 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 8.6 S max 7.2 Ostro 56 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.4 S max 4 Ostro 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 6.8 ENE max 6.8 Grecale 74 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 7.8 ENE max 7.9 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:01

