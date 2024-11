Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Agrigento indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di pioggia leggera e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando con sé nuove possibilità di pioggia.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa attorno al 49%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14,4°C. La velocità del vento sarà di circa 9,5 km/h proveniente da Est-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,71 mm di pioggia.

Durante la mattina, il meteo subirà un cambiamento: le nuvole sparse domineranno il cielo, con una temperatura che salirà fino a 18,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 43% e il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno e poche nuvole. La temperatura massima raggiungerà i 18,4°C alle 13:00. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi più fitte, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 30%.

La sera porterà con sé un ritorno della pioggia leggera, con un cielo coperto e temperature che scenderanno a 15,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3,5 km/h, e la probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli di circa 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni evidenziano un’alternanza di condizioni meteo, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto, tenendo conto delle possibili piogge e delle temperature miti che caratterizzeranno la settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° prob. 53 % 12 E max 13.9 Levante 89 % 1017 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 47 % 9.9 E max 11.1 Levante 88 % 1017 hPa 8 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 10 % 8 E max 9.8 Levante 80 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.12 mm 9 S max 9.2 Ostro 71 % 1019 hPa 14 poche nuvole +18.1° perc. +17.8° Assenti 8.2 SO max 8.6 Libeccio 69 % 1019 hPa 17 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 4 % 3.5 ONO max 4.4 Maestrale 82 % 1019 hPa 20 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 23 % 3.5 NNO max 4.4 Maestrale 83 % 1020 hPa 23 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° prob. 4 % 5.5 N max 5.7 Tramontana 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:54

