Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Agrigento di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +15,4°C. La mattina porterà un lieve miglioramento, con temperature che saliranno fino a +20,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera si presenterà con un cielo coperto, ma le temperature rimarranno gradevoli.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Agrigento avrà un cielo con nubi sparse e temperature che varieranno da +16,4°C a +15,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,6 km/h e 6,9 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 9 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 53% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 64%.

La sera porterà un cambiamento nel cielo, con un passaggio a un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 16,1°C alle 21:00, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 6,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel clima, specialmente per la settimana successiva, quando potrebbero verificarsi variazioni più marcate.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.4 NNE max 4.5 Grecale 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 6.9 NNE max 6.4 Grecale 84 % 1022 hPa 8 nubi sparse +18° perc. +17.6° Assenti 3.9 N max 4.8 Tramontana 65 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 9 OSO max 9.3 Libeccio 53 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 13 O max 13.7 Ponente 59 % 1020 hPa 17 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 10.1 ONO max 11.8 Maestrale 76 % 1021 hPa 20 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 6.6 NNO max 7.8 Maestrale 74 % 1022 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +14.7° Assenti 7.6 NE max 6.6 Grecale 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:03

