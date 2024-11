Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente su valori moderati, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, permettendo al sole di splendere senza ostacoli. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 25 km/h, rendendo l’aria frizzante. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 52%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, stabilizzandosi attorno ai 16°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno dominerà la scena, con una copertura nuvolosa che rimarrà assente. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo sereno persisterà, offrendo un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività serali. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a mantenere l’aria fresca. L’umidità si attesterà intorno al 69%, ma non influenzerà negativamente il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il clima rimarrà stabile, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza preoccupazioni. La situazione meteorologica si presenterà quindi favorevole, con un’ottima qualità dell’aria e un clima ideale per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° prob. 5 % 12 NO max 15 Maestrale 82 % 1016 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +13° prob. 5 % 13.1 NO max 17.8 Maestrale 81 % 1016 hPa 8 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° prob. 24 % 11 NO max 14.9 Maestrale 71 % 1017 hPa 11 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° prob. 19 % 25.5 NO max 32.9 Maestrale 52 % 1017 hPa 14 cielo sereno +17.2° perc. +16.2° Assenti 23.3 NO max 26.4 Maestrale 46 % 1017 hPa 17 cielo sereno +13.8° perc. +12.8° Assenti 12 NNE max 17 Grecale 61 % 1019 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 9.8 N max 11.7 Tramontana 67 % 1020 hPa 23 cielo sereno +11.8° perc. +10.9° Assenti 9.3 N max 9.6 Tramontana 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.