Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Agropoli si presentano con condizioni climatiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. La notte precedente sarà caratterizzata da un cielo coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà a diradarsi, portando a un miglioramento delle condizioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20,9°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità scenderà al 49%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. Le condizioni di previsione del tempo indicano che il sole farà capolino, favorendo un clima mite e accogliente.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con una temperatura massima che si attesterà attorno ai 21°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 8,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo queste giornate ideali per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Agropoli

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 6.7 E max 7.2 Levante 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 6.6 E max 5.7 Levante 73 % 1025 hPa 7 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 5.9 ENE max 7.2 Grecale 65 % 1026 hPa 10 poche nuvole +20.9° perc. +20.4° Assenti 3.6 SO max 3.1 Libeccio 49 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° Assenti 8.1 OSO max 4.7 Libeccio 52 % 1025 hPa 16 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 1.1 NNO max 1.7 Maestrale 69 % 1026 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 7.9 ENE max 7.7 Grecale 75 % 1027 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.4° Assenti 7.2 ENE max 7.8 Grecale 69 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:48

