Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo coperto nel pomeriggio, per poi tornare a schiarirsi in serata. Le temperature percepite si manterranno tra i 15°C e i 21°C, rendendo la giornata piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,2°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 79% entro le 11:00. Anche in questa fase, il vento rimarrà leggero, con una velocità media di circa 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con un passaggio a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 20,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa arriverà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 64% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno a nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Le temperature si manterranno miti, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe evolversi rapidamente. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno considerare la copertura nuvolosa e le temperature fresche, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +15.1° perc. +14.3° Assenti 6.8 E max 6.3 Levante 62 % 1023 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +13.7° Assenti 6.2 ENE max 5.7 Grecale 63 % 1022 hPa 7 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 4.5 ENE max 5 Grecale 56 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.3° Assenti 5.7 O max 5.8 Ponente 44 % 1022 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.4° Assenti 7.8 O max 7.2 Ponente 52 % 1021 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.9 NO max 7.1 Maestrale 72 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.7 ENE max 6.8 Grecale 75 % 1022 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° Assenti 7 E max 6.6 Levante 65 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.