Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agropoli di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +8°C e +13,9°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 30-55%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa +12,9°C. La velocità del vento sarà di 17,1 km/h da nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 30,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a +13,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 44%. I venti continueranno a soffiare da nord-est a una velocità di circa 12,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 29%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 13:00, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 10,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 33%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno fino a +8°C. Il cielo rimarrà sereno e i venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, garantendo una serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni meteorologiche generalmente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.8° perc. +10.7° prob. 20 % 10.2 NNO max 27.8 Maestrale 65 % 1015 hPa 4 poche nuvole +9° perc. +6.8° prob. 2 % 14.8 NE max 22 Grecale 75 % 1019 hPa 7 cielo sereno +8.4° perc. +6.1° Assenti 14.1 NE max 21 Grecale 67 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13° perc. +11.3° Assenti 14 NE max 17.8 Grecale 34 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.8° perc. +12.1° Assenti 13.7 NE max 17.9 Grecale 30 % 1027 hPa 16 nubi sparse +10.5° perc. +8.7° Assenti 8.7 ENE max 8.5 Grecale 44 % 1030 hPa 19 cielo sereno +8.8° perc. +7.1° Assenti 10.6 ENE max 11.9 Grecale 53 % 1032 hPa 22 cielo sereno +8.1° perc. +6.6° Assenti 8.9 E max 10.2 Levante 55 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.