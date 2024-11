Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Durante la notte, la pioggia moderata continuerà a interessare la zona, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da sud-sud est con intensità moderata.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 17,1°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà contenuta, rendendo la giornata più gradevole. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a un abbassamento delle temperature e a un aumento dell’umidità.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a circa 15,7°C, con cielo coperto e assenza di precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la giornata, ma non si prevedono eventi piovosi intensi.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,39mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità aumenterà, rendendo l’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni mostrano un’alternanza di condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con temperature più miti e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.4° perc. +15.2° 1.61 mm 8.1 SE max 25.9 Scirocco 86 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +13.4° perc. +13° 0.2 mm 14.4 N max 23 Tramontana 87 % 1015 hPa 7 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° prob. 7 % 8.4 N max 12.9 Tramontana 84 % 1017 hPa 10 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° prob. 2 % 6.5 NO max 7.7 Maestrale 65 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.7° perc. +16.1° Assenti 7.2 O max 10.7 Ponente 65 % 1016 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.3° prob. 4 % 3.7 E max 3.8 Levante 71 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.1° perc. +13.5° 0.35 mm 5.1 SE max 6.8 Scirocco 75 % 1016 hPa 22 pioggia moderata +13° perc. +12.8° 1.39 mm 6.3 E max 8.3 Levante 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:41

