Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le condizioni meteo di Albenga per Giovedì 14 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una leggera ventilazione. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento con l’arrivo della mattina. Le temperature oscilleranno tra i 10,1°C e i 14,3°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della sera. L’umidità si manterrà su valori moderati, mentre la pressione atmosferica risulterà stabile.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. Le temperature si aggireranno intorno ai 12,2°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa del vento che soffierà da Nord a una velocità di 11 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, e già dalle prime ore della mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,2°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 50% e il 71%, garantendo un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,3°C, con un cielo ancora sereno e una leggera diminuzione della velocità del vento. Le condizioni di stabilità continueranno a caratterizzare il clima, con un’umidità che si manterrà su livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 10,8°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 50%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un clima stabile e sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo favorevoli continueranno a caratterizzare il territorio. Domani e dopodomani, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, rendendo il clima particolarmente gradevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +10.6° Assenti 12.5 N max 14.2 Tramontana 57 % 1019 hPa 4 nubi sparse +10.1° perc. +8.9° Assenti 19.4 NNO max 27.3 Maestrale 66 % 1020 hPa 7 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° Assenti 22.6 NNO max 38.7 Maestrale 70 % 1020 hPa 10 cielo sereno +13.1° perc. +11.8° Assenti 23.4 N max 33 Tramontana 53 % 1021 hPa 13 cielo sereno +14.3° perc. +13.1° Assenti 22.2 N max 28.3 Tramontana 50 % 1020 hPa 16 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 15.3 N max 17.1 Tramontana 59 % 1020 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +9.8° Assenti 9.5 NNO max 9.6 Maestrale 55 % 1021 hPa 22 cielo sereno +10.8° perc. +9.3° Assenti 8.9 NO max 7.5 Maestrale 51 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:59

