Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Albenga di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 15,9°C, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 22,8 km/h da nord-nord ovest. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che saliranno fino a 15,9°C intorno alle ore 13:00. La brezza leggera proveniente da est-nord est contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 38%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una sensazione di benessere, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 13°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021 hPa, segno di un buon consolidamento delle condizioni meteo.

La sera porterà con sé un ritorno di nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. Le temperature scenderanno fino a 11°C, mantenendo un clima fresco ma non freddo. La brezza leggera continuerà a spirare, rendendo la serata piacevole per passeggiate o attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni si presenteranno stabili, con un clima mite e sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 15°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.7° perc. +10.3° Assenti 22.2 N max 32.8 Tramontana 54 % 1023 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +10° Assenti 21.1 N max 30.1 Tramontana 54 % 1022 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +9.8° Assenti 16.2 N max 20.6 Tramontana 52 % 1023 hPa 10 cielo sereno +15° perc. +13.6° Assenti 11 NE max 14.8 Grecale 40 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.9° perc. +14.6° Assenti 7.5 ENE max 10.6 Grecale 38 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +12.4° Assenti 1.3 ONO max 4.9 Maestrale 46 % 1021 hPa 19 cielo sereno +11.9° perc. +10.6° Assenti 8 NO max 6.3 Maestrale 56 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12.1° perc. +10.8° Assenti 6.7 N max 6.5 Tramontana 54 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 17:00

