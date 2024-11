Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Mercoledì 20 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. Con l’arrivo della mattina, non si registreranno significativi cambiamenti, mantenendo un clima fresco e nuvoloso.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 12,6°C a un massimo di 16,1°C. La velocità del vento si attesterà tra i 7 e i 9 km/h, con direzione nord-est, e l’umidità si ridurrà progressivamente fino al 61%. Non si prevedono precipitazioni, quindi gli spostamenti all’aperto non dovrebbero essere compromessi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’89%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 19,9 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 59%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, rendendo la giornata favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 86%. Il vento si farà sentire maggiormente, con raffiche che potranno raggiungere i 41,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1003 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno miti, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile prestare attenzione al vento, che si presenterà piuttosto forte nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite attese per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° Assenti 8.7 NNO max 7.2 Maestrale 80 % 1000 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12° Assenti 4.9 NO max 6.3 Maestrale 77 % 997 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 7.4 NNO max 6.8 Maestrale 73 % 996 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 3.5 NNE max 5.5 Grecale 65 % 995 hPa 13 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 9 NE max 12.3 Grecale 62 % 995 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.3° Assenti 13.9 N max 17.5 Tramontana 59 % 997 hPa 19 nubi sparse +12.9° perc. +11.6° Assenti 32.4 N max 41.2 Tramontana 51 % 1001 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +8.9° Assenti 19.1 NNO max 29.3 Maestrale 37 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.