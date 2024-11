Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Alcamo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 61%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17,7°C alle ore 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo continuerà a presentarsi sereno o con poche nuvole, mantenendo una bassa probabilità di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort climatico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno all’87%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alcamo suggeriscono un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel clima, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 10.5 S max 12.1 Ostro 87 % 1015 hPa 5 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 8.3 S max 9.9 Ostro 89 % 1015 hPa 8 poche nuvole +16.1° perc. +15.8° Assenti 5.7 SSO max 10 Libeccio 79 % 1016 hPa 11 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 8.1 NO max 9.8 Maestrale 62 % 1016 hPa 14 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 9 NNO max 8.5 Maestrale 66 % 1015 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +15° Assenti 2.5 NO max 2.9 Maestrale 82 % 1016 hPa 20 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 7 S max 8 Ostro 87 % 1017 hPa 23 cielo sereno +14° perc. +13.7° prob. 10 % 9.6 S max 11.8 Ostro 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:52

