Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con la presenza di piogge leggere e un clima fresco. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà intorno ai 14-16°C, con un aumento graduale previsto nel corso della mattinata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 45 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere, specialmente attorno alle ore 10:00 e 12:00. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 18°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa del vento fresco. La copertura nuvolosa sarà significativa, ma si prevede una graduale diminuzione delle precipitazioni nel corso della mattinata.

Il pomeriggio porterà un ulteriore cambiamento, con la presenza di nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo valori intorno ai 15-17°C. I venti si manterranno moderati, con intensità che varieranno tra i 9 e i 28 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, specialmente nelle ore centrali del pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso. Le temperature scenderanno a circa 14°C, con una percezione termica che potrebbe risultare più bassa. I venti continueranno a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative durante la sera, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 2-5%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli più sereni e una minore probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.15 mm 23.1 SO max 44.7 Libeccio 82 % 1010 hPa 5 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° prob. 69 % 20.7 SO max 44.4 Libeccio 82 % 1009 hPa 8 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° prob. 33 % 27.6 SO max 47.7 Libeccio 74 % 1011 hPa 11 poche nuvole +18.3° perc. +18° prob. 44 % 33.7 OSO max 50.6 Libeccio 70 % 1011 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° prob. 88 % 22.8 O max 36.5 Ponente 71 % 1011 hPa 17 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.31 mm 6.3 NO max 11.7 Maestrale 80 % 1013 hPa 20 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° prob. 2 % 7.9 ONO max 14 Maestrale 77 % 1015 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° prob. 5 % 11.2 ONO max 20.5 Maestrale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.