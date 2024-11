Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,7°C, con una percezione di 9,8°C. La velocità del vento sarà di 10,3 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1031 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 05:00, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 11°C alle 01:00 e mantenendosi intorno ai 11,3°C alle 02:00. La velocità del vento varierà tra 10,9 km/h e 11,9 km/h, sempre da Sud Est. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 71% e il 74%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 17,4°C alle 12:00. La velocità del vento sarà più contenuta, variando tra 6,3 km/h e 11,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, toccando il 40% alle 12:00. L’umidità si manterrà tra il 56% e il 60%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 13,3°C alle 17:00. La velocità del vento si attesterà tra 5,4 km/h e 10,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’80%.

Infine, nella sera, da 18:00 a mezzanotte, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 84%.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,8°C, con una percezione simile di 11,2°C. La velocità del vento sarà di 11,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Nelle prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 05:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra 11,6°C e 11,8°C. La velocità del vento si attesterà tra 11,5 km/h e 12,4 km/h, sempre da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’83% e l’84%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 17,7°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,2 km/h alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%. L’umidità si manterrà tra il 65% e il 69%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 13,5°C alle 18:00. La velocità del vento varierà tra 10,1 km/h e 16,1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 86%.

Infine, nella sera, da 18:00 a mezzanotte, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C. La velocità del vento si attesterà tra 10,2 km/h e 11,5 km/h, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 88%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una percezione simile di 12°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1023 hPa.

Nelle prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 05:00, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole. La temperatura si manterrà intorno ai 12,3°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 88% e il 89%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 18,6°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 8%. L’umidità si manterrà tra il 62% e il 73%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,4°C alle 17:00. La velocità del vento varierà tra 9,5 km/h e 16,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’80%.

Infine, nella sera, da 18:00 a mezzanotte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,4°C. La velocità del vento si attesterà tra 10,2 km/h e 10,7 km/h, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 85%.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,1°C, con una percezione simile di 12,7°C. La velocità del vento sarà di 8,5 km/h, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 9,4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Nelle prime ore del mattino, tra le 01:00 e le 05:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra 13,2°C e 12,9°C. La velocità del vento si attesterà tra 6,1 km/h e 8,5 km/h, sempre da Sud. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’84% e l’86%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 17°C alle 11:00. La velocità del vento sarà più contenuta, variando tra 2,3 km/h e 6,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 7%. L’umidità si manterrà tra il 68% e il 79%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 4,5 km/h e 6,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 80%.

Infine, nella sera, da 18:00 a mezzanotte, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,2°C. La velocità del vento si attesterà tra 9,8 km/h e 10,7 km/h, mentre l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 84%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni serene e nuvolose, con temperature che varieranno tra i 10°C e i 18°C. L’umidità si manterrà elevata, mentre il vento sarà generalmente leggero. Si consiglia di tenere in considerazione queste informazioni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

