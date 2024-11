Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Alessandria nella giornata di Domenica 10 Novembre si presenteranno con un inizio caratterizzato da cieli prevalentemente coperti durante la notte, che si trasformeranno in un miglioramento significativo nel corso della mattina e del pomeriggio, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Le previsioni del tempo indicano una giornata complessivamente asciutta, con un’assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, Alessandria registrerà cieli coperti con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’82%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 2,4 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 9°C alle 04:00.

Nella mattina, la situazione inizierà a migliorare. Alle 08:00, si potranno osservare nubi sparse e la temperatura salirà fino a 10,3°C. Con il progredire della mattinata, le nubi si diraderanno ulteriormente, portando a cieli sereni e una temperatura che raggiungerà i 14,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 64%.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente favorevole, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5 km/h, renderà l’atmosfera gradevole. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 9,1°C entro le 23:00. I cieli rimarranno sereni e l’umidità aumenterà, raggiungendo l’88%. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Alessandria indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature si manterranno gradevoli durante il pomeriggio, mentre la sera porterà un abbassamento termico. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni stabili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 9°C e i 14°C.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.4 SSO max 1.9 Libeccio 83 % 1023 hPa 5 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 2.7 SO max 2.9 Libeccio 85 % 1023 hPa 8 nubi sparse +10.3° perc. +9.5° Assenti 1.2 ONO max 1.9 Maestrale 80 % 1023 hPa 11 nubi sparse +13.8° perc. +13° Assenti 3 N max 3.4 Tramontana 67 % 1022 hPa 14 cielo sereno +14.9° perc. +14.1° Assenti 5.3 NNE max 6.4 Grecale 63 % 1021 hPa 17 cielo sereno +11.5° perc. +10.7° Assenti 4.2 N max 4.4 Tramontana 77 % 1022 hPa 20 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° Assenti 4.2 N max 5 Tramontana 82 % 1023 hPa 23 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.6 N max 6.2 Tramontana 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:59

