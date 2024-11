Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Alessandria nella giornata di Domenica 3 Novembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da nuvolosità e temperature miti. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevede un miglioramento con schiarite. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in calo. Analizzando i dati, si evidenziano temperature comprese tra +12°C e +17,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, Alessandria avrà un cielo inizialmente con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +12,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 90% entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da +10,6°C a +16,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’81% e il 93%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di +17,3°C alle ore 13:00, per poi scendere a +15°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 21%, favorendo l’affacciarsi di qualche raggio di sole. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con un’intensità del vento che non supererà i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 93%. Le condizioni di calma del vento continueranno, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Lunedì e Martedì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero oscillare tra +10°C e +18°C. Le condizioni meteo si manterranno favorevoli per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alle eventuali variazioni di umidità e vento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12° perc. +11.4° Assenti 2.4 ONO max 3.1 Maestrale 85 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° Assenti 3.4 O max 3.8 Ponente 88 % 1026 hPa 7 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 2.8 OSO max 3.3 Libeccio 87 % 1027 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 4.3 NNO max 4.8 Maestrale 72 % 1027 hPa 13 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 4.4 N max 4.8 Tramontana 67 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15° perc. +14.6° Assenti 4.3 NE max 4.7 Grecale 79 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.2° perc. +12.9° Assenti 2.3 NNE max 3.6 Grecale 88 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.3° perc. +12° Assenti 1.5 NNE max 3.5 Grecale 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:07

