Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 5°C, mentre nel corso della giornata si registreranno lievi aumenti, raggiungendo un massimo di circa 6,3°C in serata. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra 5°C e 5,2°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,6 km/h e 2,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83-84%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1030 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature continueranno a salire lentamente, raggiungendo i 5,9°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di vento non subiranno significative variazioni. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa fino a metà mattina, ma aumenterà nel pomeriggio, con valori che potranno arrivare fino al 35%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 5,9°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Il cielo continuerà a essere coperto, e la probabilità di pioggia aumenterà, specialmente dopo le 18:00, quando si prevede l’arrivo di piogge leggere. L’umidità si manterrà elevata, superando l’80%, e la pressione atmosferica scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 1026 hPa.

La sera porterà un incremento della probabilità di pioggia, con valori che raggiungeranno il 44%. Le temperature si manterranno intorno ai 6,3°C, e le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 2,1 km/h. La pioggia leggera potrebbe manifestarsi intorno alle 20:00, con accumuli di circa 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità con temperature fresche e cielo prevalentemente nuvoloso. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di nuove precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° prob. 7 % 1.6 OSO max 2.4 Libeccio 83 % 1031 hPa 5 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° prob. 13 % 2.6 SO max 3.4 Libeccio 83 % 1030 hPa 8 cielo coperto +5.5° perc. +5.5° prob. 11 % 2.6 OSO max 3.3 Libeccio 80 % 1030 hPa 11 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° prob. 7 % 2.7 OSO max 3.9 Libeccio 76 % 1028 hPa 14 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° prob. 35 % 1.4 SSE max 2.2 Scirocco 80 % 1026 hPa 17 cielo coperto +5.9° perc. +5.9° prob. 25 % 2.4 SSO max 2.7 Libeccio 84 % 1026 hPa 20 pioggia leggera +6.2° perc. +6.2° 0.11 mm 1.2 N max 1.5 Tramontana 87 % 1025 hPa 23 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° prob. 44 % 2.1 NO max 2.3 Maestrale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.