Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Alessandria si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una bassa copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, con venti leggeri che non influenzeranno significativamente la percezione del freddo.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +11,6°C a mezzanotte, scendendo leggermente fino a +10°C verso le prime ore del mattino. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa. I venti saranno deboli, provenienti da direzioni variabili, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +12,4°C, che raggiungerà i +17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. Anche l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 69% entro le ore centrali della giornata. I venti, sebbene leggeri, potranno contribuire a rendere l’aria più fresca, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 4,6 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo sereno continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17°C. Le condizioni di previsioni meteo rimarranno favorevoli, senza precipitazioni previste. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo punte di 5,7 km/h. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, contribuendo a un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai +12°C. Il cielo rimarrà sereno, con umidità che aumenterà fino a raggiungere il 90%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti, con condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede che il meteo rimanga stabile, con temperature simili e poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di Novembre all’insegna della tranquillità climatica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.4° perc. +11.1° Assenti 1.4 O max 2.3 Ponente 93 % 1027 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +10.3° Assenti 2.9 SO max 2.9 Libeccio 94 % 1026 hPa 7 cielo sereno +10.9° perc. +10.5° Assenti 3.8 SO max 3.9 Libeccio 95 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 0.4 ONO max 1.8 Maestrale 78 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 3.8 NE max 2.9 Grecale 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 5.4 NE max 5.5 Grecale 80 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 0.8 E max 1.9 Levante 87 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.3° perc. +11.9° Assenti 2.6 SO max 2.7 Libeccio 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:06

