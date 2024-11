Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni già dalla mattina. Le temperature si manterranno basse, con valori che oscilleranno tra i 2,1°C e i 8,7°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 2,6°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 88%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 995 hPa. Con il passare delle ore, la mattina porterà un cambiamento significativo: il cielo si schiarirà, e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 6,5°C entro le 10:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 54%.

Durante il pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno i 8,7°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai 7,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un’ulteriore diminuzione dell’umidità, che si attesterà intorno al 41%.

La sera si presenterà altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 2,1°C a mezzanotte. L’umidità rimarrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1020 hPa. Le condizioni di calma e serenità del cielo favoriranno una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo le giornate più miti e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +2.7° perc. +0.2° Assenti 9.1 O max 13.6 Ponente 82 % 997 hPa 5 cielo coperto +2.3° perc. -0.2° Assenti 9 SO max 14.3 Libeccio 84 % 1000 hPa 8 cielo sereno +3° perc. +1° Assenti 7.4 OSO max 12.6 Libeccio 79 % 1004 hPa 11 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.5 NNO max 9.4 Maestrale 47 % 1007 hPa 14 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.2 NO max 9.8 Maestrale 43 % 1009 hPa 17 cielo sereno +5.2° perc. +5.2° Assenti 2.3 O max 4.6 Ponente 56 % 1012 hPa 20 cielo sereno +3.7° perc. +2.4° Assenti 5.4 ONO max 7.2 Maestrale 64 % 1016 hPa 23 cielo sereno +2.1° perc. +2.1° Assenti 3.2 ONO max 3.7 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:49

