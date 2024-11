Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Alghero si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si manterrà tale anche nel pomeriggio, mentre la sera si registreranno poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione verso la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Alghero presenteranno nubi sparse, con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 64%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 68%. Il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di 5,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,5°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si ridurrà, portandosi al 59%.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo completamente sereno e temperature che toccheranno il picco di 21°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 60%. Le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare la giornata.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est a una velocità di circa 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alghero indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche stabili e serene, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 4.4 SE max 4.2 Scirocco 71 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 4.8 ESE max 4.3 Scirocco 74 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 2.6 E max 2.4 Levante 63 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 4.5 ONO max 3.6 Maestrale 60 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 7.6 NO max 7.3 Maestrale 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 8.5 N max 9.1 Tramontana 67 % 1023 hPa 20 poche nuvole +17.5° perc. +17.1° Assenti 7.7 ENE max 8.3 Grecale 69 % 1023 hPa 23 poche nuvole +17.3° perc. +16.9° Assenti 5.3 E max 5.4 Levante 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.