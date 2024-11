Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 14,7°C. La presenza di nuvole e venti sostenuti influenzerà notevolmente la percezione termica, rendendo l’aria più frizzante.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 17,6°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 35 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 49,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 77%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. La temperatura scenderà a circa 15°C, con una percezione termica che si aggirerà attorno ai 14,3°C. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, oscillando tra i 29,6 km/h e i 36,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1006 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,5°C. La percezione termica sarà di circa 13,5°C. I venti, provenienti principalmente da Nord Ovest, continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 34 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 97%, con umidità che si manterrà attorno al 57%.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13,5°C, con una percezione termica di 12,2°C. I venti si faranno più freschi, con velocità che varieranno tra i 29,6 km/h e i 37,9 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 48%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento significativo con cieli sereni e temperature in calo. Questo cambiamento favorirà un clima più secco e fresco, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.22 mm 38 OSO max 53.1 Libeccio 77 % 1004 hPa 5 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.11 mm 36.3 NO max 42.4 Maestrale 78 % 1005 hPa 8 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 34.1 NO max 47.4 Maestrale 65 % 1009 hPa 11 cielo coperto +14.5° perc. +13.5° Assenti 29.6 ONO max 48.3 Maestrale 59 % 1011 hPa 14 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 33.9 NO max 41.3 Maestrale 58 % 1012 hPa 17 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 33.6 NO max 44.4 Maestrale 52 % 1015 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +12.3° Assenti 34.6 NO max 47.6 Maestrale 48 % 1018 hPa 23 cielo sereno +13.4° perc. +12° Assenti 35.5 NO max 47 Maestrale 49 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 17:02

