Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Alghero di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente stabili, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Il pomeriggio porterà con sé qualche pioggia, seguita da un graduale miglioramento nelle ore serali.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,9°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C. La copertura nuvolosa varierà, ma si manterrà generalmente sotto il 35%.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 27%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, attorno all’11%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. La temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 50%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di circa 0,17mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 49%.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento delle piogge, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. Le piogge saranno accompagnate da una copertura nuvolosa del 78% e una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 37%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 75%, e il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.5° perc. +16.2° prob. 7 % 8.1 ENE max 8.3 Grecale 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 22 % 9.8 ENE max 9.9 Grecale 74 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° prob. 14 % 6.9 ESE max 8.5 Scirocco 66 % 1023 hPa 11 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° prob. 11 % 1.4 ESE max 6.8 Scirocco 55 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° prob. 28 % 7.1 O max 9.5 Ponente 60 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 49 % 3.4 ESE max 4.2 Scirocco 72 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18.2° perc. +18° prob. 44 % 8 SE max 7.8 Scirocco 75 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 20 % 8.2 SE max 8.4 Scirocco 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:12

