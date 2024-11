Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Alghero indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C nella notte e raggiungeranno un massimo di 17,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con poche nuvole e temperature intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale del 23%, e il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di circa 12,5 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, mantenendo temperature stabili.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno tra i 15,6°C e i 17,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 87% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che toccheranno il picco di 17,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 15,1°C. Il vento si farà più leggero, mantenendosi intorno ai 4 km/h. La percentuale di umidità sarà elevata, oscillando tra il 68% e il 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alghero mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni di umidità e vento. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° prob. 6 % 11.6 SSE max 12.6 Scirocco 77 % 1021 hPa 5 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° Assenti 9.5 SSE max 10.7 Scirocco 78 % 1021 hPa 8 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° prob. 5 % 5.9 SSE max 7.7 Scirocco 75 % 1022 hPa 11 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 1 % 6.5 OSO max 8.2 Libeccio 77 % 1022 hPa 14 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 10 NNO max 10.4 Maestrale 72 % 1022 hPa 17 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 10.5 NNO max 11 Maestrale 70 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.7 N max 7 Tramontana 69 % 1024 hPa 23 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 4.4 N max 6.8 Tramontana 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.