Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Altamura di Domenica 3 Novembre si presenteranno con condizioni prevalentemente serene, caratterizzate da un cielo sereno durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,6°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza da nord ovest accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà su livelli moderati, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +11,5°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 10 e i 12 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 92% verso le prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a +19,1°C intorno alle 11:00. La brezza da nord ovest continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 47%.

Il pomeriggio si prevede soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 19,6°C intorno alle 12:00. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 44% e il 56%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

Nella sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 90%. La brezza vivace da nord ovest continuerà a caratterizzare la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna del sole e di temperature miti, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.1° perc. +10.5° Assenti 12.1 NO max 23.5 Maestrale 83 % 1023 hPa 5 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 11.4 ONO max 21.1 Maestrale 86 % 1023 hPa 8 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 12.4 NO max 16.9 Maestrale 69 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.1° perc. +18.3° Assenti 11.2 NNO max 12.3 Maestrale 47 % 1023 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 12.9 N max 13.4 Tramontana 48 % 1023 hPa 17 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 10.9 N max 19.7 Tramontana 77 % 1024 hPa 20 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 10.4 NO max 20.2 Maestrale 88 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11.5° perc. +11.1° Assenti 10.9 NO max 20.3 Maestrale 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:44

