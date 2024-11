Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con poche nuvole che accompagneranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 12,1°C entro le 8:00. La ventilazione sarà debole, proveniente da ovest, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, con un picco di 16,4°C atteso intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà un comfort termico ottimale, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 10°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con un’umidità che aumenterà progressivamente, raggiungendo valori intorno all’89% entro la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Altamura mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni meteorologiche favorevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere gradevole, rendendo questa settimana particolarmente piacevole per gli abitanti e i visitatori della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.2° perc. +8.8° Assenti 5.4 NO max 5.9 Maestrale 85 % 1023 hPa 5 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.5 ONO max 4.1 Maestrale 86 % 1023 hPa 8 poche nuvole +12.1° perc. +11.3° Assenti 2.6 O max 2.7 Ponente 73 % 1024 hPa 11 poche nuvole +15.7° perc. +14.9° Assenti 3.1 S max 3.6 Ostro 59 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16.1° perc. +15.2° Assenti 4.8 SE max 4.9 Scirocco 57 % 1022 hPa 17 poche nuvole +11.4° perc. +10.6° Assenti 8.7 SSE max 10.4 Scirocco 80 % 1024 hPa 20 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° Assenti 6.8 S max 9.4 Ostro 86 % 1024 hPa 23 poche nuvole +9.9° perc. +9.7° Assenti 4.8 SSO max 5.8 Libeccio 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:27

