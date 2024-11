Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi passare a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affermazione di un cielo sereno. Le temperature si manterranno fresche, con valori che varieranno da circa 4,6°C a 9,5°C nel corso della giornata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo quasi completamente sereno e temperature che toccheranno il picco di 9,5°C. La ventilazione si attenuerà, rendendo l’atmosfera più gradevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 4,7°C. La presenza di un cielo sereno e l’assenza di precipitazioni contribuiranno a rendere la serata tranquilla.

In sintesi, le previsioni del tempo per Altamura di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature fresche e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.4° perc. +2.7° prob. 6 % 22.2 NO max 35.9 Maestrale 47 % 1018 hPa 5 nubi sparse +5.2° perc. +1.6° Assenti 17.6 NNO max 36.6 Maestrale 45 % 1022 hPa 8 cielo sereno +7.4° perc. +4.2° Assenti 18.3 NNO max 30.2 Maestrale 41 % 1026 hPa 11 cielo sereno +9.5° perc. +6.6° Assenti 21.5 NNO max 26.2 Maestrale 38 % 1028 hPa 14 cielo sereno +9° perc. +6.4° Assenti 17.1 N max 20.1 Tramontana 42 % 1030 hPa 17 poche nuvole +6° perc. +4.3° Assenti 8.4 N max 11.8 Tramontana 56 % 1032 hPa 20 cielo sereno +5.4° perc. +4.1° Assenti 6.4 ONO max 7 Maestrale 57 % 1034 hPa 23 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 4 O max 4.6 Ponente 59 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:28

