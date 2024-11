Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nel corso della mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C nella prima parte della giornata, per poi salire fino a raggiungere un massimo di circa 17°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente provenienti da Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di burrasca nel corso della sera.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa 10,8°C. La velocità del vento sarà di circa 11,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 13,5°C alle 08:00 e i 15,7°C entro le 10:00. I venti si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 22,1 km/h e raffiche fino a 46,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima si stabilirà attorno ai 17°C. I venti continueranno a soffiare con forza, raggiungendo velocità di 34,1 km/h e raffiche che potranno arrivare fino a 55,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1003 hPa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 13,7°C. I venti diventeranno ancora più intensi, con velocità che potranno raggiungere i 41,4 km/h e raffiche di burrasca fino a 72,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60% e la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1001 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo necessaria una certa cautela, soprattutto per chi si troverà all’aperto. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e prepararsi a eventuali variazioni nel clima.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +9.5° Assenti 13 SSO max 26.7 Libeccio 80 % 1009 hPa 5 nubi sparse +10.5° perc. +9.7° Assenti 16.5 SSO max 32.3 Libeccio 79 % 1008 hPa 8 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° Assenti 17.1 SSO max 35.8 Libeccio 69 % 1007 hPa 11 cielo coperto +16.6° perc. +15.9° Assenti 24.5 SO max 55.7 Libeccio 59 % 1005 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +16° prob. 2 % 34.1 OSO max 55.7 Libeccio 53 % 1003 hPa 17 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° prob. 2 % 23 SO max 43 Libeccio 65 % 1002 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 39.7 OSO max 69.4 Libeccio 59 % 1000 hPa 23 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° Assenti 32 OSO max 57.6 Libeccio 60 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:30

