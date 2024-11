Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di poche nuvole e ampie schiarite. Le temperature si attesteranno intorno ai 7°C nella notte e raggiungeranno i 12°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero superare i 20 km/h, provenienti principalmente da Nord-Ovest.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura di circa 7,2°C e una percezione termica che scenderà fino a 3,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’86%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’83%. La velocità del vento sarà di circa 22,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 44,4 km/h, creando una sensazione di freddo.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 08:00, la temperatura salirà a 9°C, con un’umidità che scenderà al 75%. Le condizioni di poche nuvole favoriranno un aumento della temperatura percepita, che si attesterà intorno ai 6°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo di 12°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 17,9 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività ricreative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 6,6°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 3%. L’umidità aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque su valori accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un clima prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare moderato. Questo scenario meteo favorirà un clima gradevole, ideale per attività all’aperto e per godere della bellezza del paesaggio autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.5° perc. +4.3° Assenti 19.6 NO max 41.4 Maestrale 80 % 1021 hPa 5 nubi sparse +7.1° perc. +3.6° Assenti 21.2 NO max 40.3 Maestrale 83 % 1022 hPa 8 poche nuvole +9° perc. +6° Assenti 21.8 NO max 32.1 Maestrale 75 % 1022 hPa 11 poche nuvole +11.7° perc. +10.5° Assenti 19.2 NO max 21.9 Maestrale 61 % 1021 hPa 14 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 16.7 NNO max 19.4 Maestrale 61 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.5° perc. +7° Assenti 9.6 NO max 14.7 Maestrale 77 % 1021 hPa 20 cielo sereno +7.3° perc. +5.6° Assenti 9 NO max 13.1 Maestrale 84 % 1021 hPa 23 cielo sereno +6.6° perc. +5.6° Assenti 6.1 NO max 7.3 Maestrale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:32

