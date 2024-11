Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ancona per Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che lasceranno spazio a un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 10-13°C, mentre nel pomeriggio si registreranno valori leggermente più elevati, con punte di 14°C. La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13-14°C. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, Ancona godrà di cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 72% e il 76%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura percepita di circa 9-12°C. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità attorno ai 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno i 13-14°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Est con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative durante la giornata, mantenendo quindi un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cieli ancora coperti e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La ventilazione rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di cieli nuvolosi e temperature stabili. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.5° Assenti 4.6 OSO max 3.7 Libeccio 73 % 1019 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 6.6 SO max 5.5 Libeccio 76 % 1018 hPa 7 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° Assenti 6.8 S max 6.4 Ostro 68 % 1018 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 3.2 S max 4 Ostro 62 % 1017 hPa 13 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° Assenti 4.7 NNE max 5.6 Grecale 70 % 1015 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.3 ESE max 7.2 Scirocco 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.2° Assenti 7.9 SSE max 9.1 Scirocco 65 % 1013 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13° Assenti 6.4 S max 5.6 Ostro 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.