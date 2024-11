Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una copertura nuvolosa totale e venti leggeri provenienti da nord. La situazione meteorologica si presenterà piuttosto umida, con valori di umidità che raggiungeranno il 71%.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 11,5°C. La pioggia si intensificherà, raggiungendo un picco di 1,21mm di precipitazioni tra le 11:00 e le 12:00. I venti continueranno a soffiare da nord, con intensità crescente, fino a 19,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, con piogge che si ridurranno a pioviggini. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, mentre i venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 22,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, ma ci sarà una diminuzione della probabilità di precipitazioni, che scenderà al 62%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, fino a 36,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi intorno al 4%. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e cieli coperti, si prevede un progressivo ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno e una diminuzione dell’umidità. Pertanto, domani e dopodomani si assisterà a un clima più asciutto e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° prob. 2 % 8.6 N max 10.3 Tramontana 70 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +12° perc. +11.1° 0.17 mm 4 NNO max 10.2 Maestrale 71 % 1019 hPa 8 pioggia leggera +11.5° perc. +10.8° 0.26 mm 7 NNE max 15.4 Grecale 79 % 1020 hPa 11 pioggia moderata +11.4° perc. +10.6° 1.21 mm 16.2 N max 16.5 Tramontana 78 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +10.8° perc. +9.8° 0.25 mm 22.6 NNO max 26.4 Maestrale 74 % 1019 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +9.9° prob. 54 % 23 N max 29.7 Tramontana 67 % 1020 hPa 20 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° prob. 4 % 27.1 N max 35.5 Tramontana 66 % 1021 hPa 23 nubi sparse +10.5° perc. +9.3° Assenti 25.6 N max 34.3 Tramontana 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.