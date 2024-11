Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le nubi saranno sparse, ma si intensificheranno nel corso della mattinata, portando a un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C durante le ore notturne, per poi salire leggermente durante il giorno.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra i 13,4°C e i 15,6°C. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 7,5 km/h e i 10,1 km/h, proveniente principalmente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 90%, il che contribuirà a una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente miti.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13,2°C. La pioggia leggera si manifesterà intorno alle 20:00, con un accumulo previsto di 0,12 mm. Il cielo rimarrà coperto e la probabilità di precipitazioni aumenterà, con un’umidità che si attesterà attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° Assenti 7.5 ONO max 6.4 Maestrale 88 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° Assenti 9.8 ONO max 8.3 Maestrale 90 % 1022 hPa 8 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 2 % 7.5 ONO max 6.3 Maestrale 87 % 1023 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° prob. 4 % 9.1 NO max 6.9 Maestrale 81 % 1023 hPa 14 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 6 % 12.5 NNO max 10.5 Maestrale 84 % 1023 hPa 17 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 8 % 12.7 NNO max 13.3 Maestrale 89 % 1023 hPa 20 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.12 mm 10.1 NO max 9.7 Maestrale 90 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° prob. 6 % 9 NO max 8.2 Maestrale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.