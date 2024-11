Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, permettendo di godere di un cielo limpido. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30 km/h.

Nella mattina, il clima rimarrà stabile, con temperature che si aggireranno tra i 10°C e i 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola sparsa. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, mantenendo una brezza fresca che contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di circa 12°C, con una sensazione di freschezza accentuata dalla brezza leggera. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento tenderà a diminuire, rendendo il clima più gradevole. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 10°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità rimarrà costante, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, quindi è consigliabile prepararsi a un clima più fresco. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo weekend, godendo di un clima ideale per passeggiate e altre attività.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 19.8 NO max 29.2 Maestrale 72 % 1023 hPa 5 cielo sereno +10.3° perc. +9.4° Assenti 24 ONO max 28.8 Maestrale 77 % 1023 hPa 8 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 22.6 NO max 28.5 Maestrale 73 % 1023 hPa 11 poche nuvole +12.6° perc. +11.8° Assenti 21.3 NO max 21.2 Maestrale 72 % 1023 hPa 14 poche nuvole +12.2° perc. +11.2° Assenti 13.4 NO max 14.4 Maestrale 69 % 1021 hPa 17 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 6.8 NO max 6.8 Maestrale 70 % 1021 hPa 20 cielo sereno +10.7° perc. +9.6° Assenti 3.3 O max 3.6 Ponente 69 % 1020 hPa 23 cielo sereno +10.4° perc. +9.4° Assenti 4.8 OSO max 4 Libeccio 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

