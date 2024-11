Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 11°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in serata, mentre i venti si presenteranno forti, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente per tutta la giornata, rendendo il clima asciutto, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dall’intensità del vento.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 95%. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 24,7 km/h, creando una brezza tesa. La probabilità di precipitazioni sarà dell’80%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 10°C. La copertura nuvolosa scenderà al 12%, permettendo qualche raggio di sole. I venti saranno più leggeri, con velocità di circa 5 km/h. La sensazione di freddo sarà mitigata, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 98%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,8 km/h, rendendo il clima fresco e ventoso. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il tempo asciutto.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con un vento fresco che continuerà a soffiare da Sud Est a una velocità di circa 25 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. La presenza di venti sostenuti continuerà a caratterizzare il clima, rendendo l’atmosfera fresca e ventilata. Si consiglia di prepararsi a un clima piuttosto freddo, specialmente nelle ore serali e notturne.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° prob. 13 % 2.1 O max 6.3 Ponente 55 % 1006 hPa 5 nubi sparse +8.5° perc. +7.5° prob. 7 % 6.9 O max 6.3 Ponente 58 % 1007 hPa 8 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 SO max 4.2 Libeccio 51 % 1009 hPa 11 cielo sereno +11.2° perc. +9.6° Assenti 12.6 SSE max 18.9 Scirocco 45 % 1009 hPa 14 cielo coperto +11.8° perc. +10.4° Assenti 26.5 SSE max 30.5 Scirocco 52 % 1006 hPa 17 cielo coperto +11.2° perc. +9.7° Assenti 32.3 SSE max 44.6 Scirocco 53 % 1004 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.1° prob. 4 % 26.5 SSE max 39.5 Scirocco 55 % 1000 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° prob. 8 % 38.3 SSO max 77.4 Libeccio 64 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:34

