Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a +12°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 44,3 km/h, con raffiche che potrebbero superare i 64,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono piogge leggere nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra +9,9°C e +12,3°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi elevata, con valori attorno ai 22 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 64%, il che contribuirà a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici effettivi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa sarà totale.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,4°C, mentre la velocità del vento diminuirà, passando a circa 8,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi intorno al 39%, rendendo l’aria più respirabile. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte nuvoloso, e non si escludono brevi schiarite.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 11,5°C. Il vento si farà più fresco, con velocità che raggiungeranno i 28,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, ma rimarrà sotto il 70%, contribuendo a una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di visibilità miglioreranno, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima più mite, con temperature che potrebbero superare i 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità atmosferica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° prob. 9 % 25.9 NO max 38.7 Maestrale 58 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +10.9° perc. +9.8° 0.15 mm 26.9 NO max 32.8 Maestrale 69 % 1006 hPa 8 cielo coperto +10.1° perc. +8.9° Assenti 22.9 ONO max 29.6 Maestrale 65 % 1009 hPa 11 cielo coperto +11.8° perc. +10.2° Assenti 17.4 ONO max 19.8 Maestrale 46 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.4° perc. +10.6° Assenti 4.9 NO max 5.8 Maestrale 37 % 1009 hPa 17 nubi sparse +10.8° perc. +9.2° Assenti 13.4 SE max 21.6 Scirocco 46 % 1009 hPa 20 nubi sparse +11.5° perc. +10.3° Assenti 28.2 S max 44.9 Ostro 62 % 1007 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.1° Assenti 26.1 SSO max 52.5 Libeccio 63 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:29

