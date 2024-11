Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre, Andria si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e precipitazioni. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno i 14,6°C e una sensazione di freschezza accentuata dal vento proveniente da est. Nel pomeriggio, si prevederanno piogge leggere e moderate, con temperature in calo fino a 11,5°C. La sera continuerà a portare pioggia, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,9°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Andria saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 59%, con una leggera brezza proveniente da sud-est a 6,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 7%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,6°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 21,8 km/h, e la copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 98%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere che si trasformeranno in pioggia moderata. Le temperature scenderanno fino a 11,5°C e la copertura nuvolosa sarà totale. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 26,6 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,59 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 10,9°C. Le precipitazioni continueranno, con una copertura nuvolosa del 100% e una probabilità di pioggia che si attesterà intorno all’87%. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvolosità, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature più miti. Pertanto, si consiglia di prepararsi per una giornata di pioggia, ma di rimanere ottimisti per un miglioramento imminente.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° Assenti 7.7 SE max 9.6 Scirocco 66 % 1020 hPa 5 nubi sparse +10.8° perc. +9.5° Assenti 8.1 SSE max 11 Scirocco 60 % 1020 hPa 8 cielo coperto +12.9° perc. +11.7° Assenti 14.3 ESE max 23.4 Scirocco 58 % 1021 hPa 11 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° prob. 4 % 22.4 E max 24.3 Levante 56 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +13° perc. +12.2° 0.55 mm 18.2 ENE max 22.5 Grecale 70 % 1020 hPa 17 pioggia moderata +11.5° perc. +10.9° 1.59 mm 17.3 ENE max 26.6 Grecale 84 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +11.3° perc. +10.7° 0.37 mm 19.2 NE max 24.5 Grecale 85 % 1021 hPa 23 pioggia moderata +10.8° perc. +10.3° 1.72 mm 19.5 NE max 26.3 Grecale 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:35

