Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 58%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si assisterà a piogge leggere che continueranno per gran parte della giornata. Le temperature scenderanno ulteriormente, con valori che si aggireranno intorno ai 10,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h, e l’umidità salirà fino all’84%. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli di pioggia che si attesteranno attorno ai 0,63 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostreranno segni di miglioramento. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà debole, con velocità di circa 2,5 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’87%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero superare i 0,79 mm.

Con l’arrivo della sera, il maltempo persisterà, con piogge che si faranno più intense. Le temperature si manterranno sui 10,7°C, mentre l’umidità raggiungerà il 90%. Le condizioni di cielo coperto continueranno a dominare, con venti leggeri che non supereranno i 4,1 km/h. Le precipitazioni nella serata potrebbero portare a un accumulo totale di circa 1,04 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria indicano un Mercoledì 13 Novembre all’insegna del maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e a condizioni di umidità elevata.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 2.3 N max 4.8 Tramontana 58 % 1022 hPa 5 cielo coperto +12.1° perc. +11° prob. 22 % 7.2 O max 9 Ponente 60 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +10.4° perc. +9.5° 0.17 mm 13.5 O max 14.6 Ponente 80 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +10.1° perc. +9.4° 0.63 mm 8.6 O max 9.1 Ponente 86 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +10.4° perc. +9.7° 0.79 mm 2.2 ONO max 4.4 Maestrale 87 % 1021 hPa 17 pioggia leggera +10.7° perc. +10.1° 0.14 mm 0.2 O max 4.9 Ponente 87 % 1021 hPa 20 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° prob. 32 % 2.2 ENE max 7.3 Grecale 89 % 1020 hPa 23 pioggia moderata +10.4° perc. +10° 1.04 mm 7.6 O max 8.7 Ponente 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:35

