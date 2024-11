Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Andria di Lunedì 11 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera che accompagnerà i residenti fino alla mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una percezione leggermente più bassa. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un picco di circa 15°C, mentre la serata si presenterà con cieli sereni e temperature in calo.

Durante la notte, le condizioni meteo a Andria si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura si attesterà attorno ai 14°C, con una temperatura percepita di circa 13,4°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 8,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non mancheranno sporadiche pioviggini.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà immediatamente. Infatti, fino alle ore 11:00, continuerà a piovere leggermente, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, superando il 98%. Solo dopo le 12:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a cielo coperto e successivamente a nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento significativo. Le nubi sparse daranno spazio a un cielo più sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13,5°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6 km/h, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

La sera porterà cieli sereni e temperature in ulteriore calo, che si attesteranno intorno ai 11°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la serata piacevole per eventuali passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria di Lunedì 11 Novembre suggeriscono un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole. Gli abitanti di Andria possono quindi aspettarsi un meteo favorevole per le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.2° perc. +13.5° 0.12 mm 6.5 ONO max 9.9 Maestrale 73 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.12 mm 9.1 NO max 13.5 Maestrale 73 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +13.2° perc. +12.5° 0.15 mm 11.9 O max 14.5 Ponente 75 % 1022 hPa 11 pioggia leggera +14.8° perc. +14° 0.13 mm 9 ONO max 8.9 Maestrale 64 % 1021 hPa 14 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° prob. 8 % 5.5 ENE max 5.4 Grecale 58 % 1021 hPa 17 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° prob. 7 % 7.5 ESE max 8.3 Scirocco 64 % 1021 hPa 20 cielo sereno +12.4° perc. +11.4° prob. 8 % 6.7 S max 7.9 Ostro 68 % 1022 hPa 23 cielo sereno +11.3° perc. +10.4° prob. 7 % 4.9 SSO max 5.3 Libeccio 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:36

