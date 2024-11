Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 8 Novembre, Andria si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori moderati, oscillando tra +13°C e +17,4°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 79%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e orientali, con velocità che varieranno da 2,1 km/h a 11,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a +13°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’88%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’79%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 2,7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +17,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra l’80% e il 100%, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 66%-69%. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 10,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 93%. L’umidità continuerà a oscillare tra il 70% e il 74%, mentre i venti si presenteranno con una velocità media di circa 9,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 90%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno da 0,6 km/h a 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria indicano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature moderate e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 2.2 SSO max 2.9 Libeccio 81 % 1028 hPa 5 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 3.2 SO max 4 Libeccio 84 % 1028 hPa 8 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 0.6 NO max 3.3 Maestrale 73 % 1028 hPa 11 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 8.5 NE max 7.1 Grecale 66 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 11.3 NE max 9.5 Grecale 67 % 1027 hPa 17 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 7.8 ENE max 9.9 Grecale 74 % 1027 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 0.6 NNO max 2.7 Maestrale 75 % 1028 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 7.3 O max 8.2 Ponente 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:39

