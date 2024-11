Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Angri indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura massima prevista si attesterà intorno ai 15,5°C, mentre la minima sarà di circa 10,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 11,4°C. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 15,5°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che varierà tra i 1,6 km/h e i 5,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. La ventilazione rimarrà debole e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una maggiore presenza di nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi simili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che non subiranno variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono schiarite immediate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 1.9 ENE max 2.6 Grecale 58 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.4° Assenti 3.9 ENE max 3.5 Grecale 56 % 1031 hPa 7 poche nuvole +11.7° perc. +10° Assenti 3.3 ENE max 3.4 Grecale 44 % 1030 hPa 10 nubi sparse +15.3° perc. +14.1° Assenti 3.6 SO max 3.9 Libeccio 44 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° Assenti 4.4 O max 4.6 Ponente 47 % 1027 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +13.8° Assenti 0.5 S max 2.3 Ostro 53 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 2.3 SSE max 3.2 Scirocco 58 % 1026 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 3.4 SSE max 4.2 Scirocco 66 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:36

