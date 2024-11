Previsioni Meteo Angri: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre, Angri si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, con percentuali che varieranno dal 14% al 93% nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,1°C e +17,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80-87%. I venti, prevalentemente da Ovest e Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 22,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno caratterizzate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai +15,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 79%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 8,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%.

Nella mattina, le piogge continueranno a cadere, ma con una leggera diminuzione dell’intensità. Le temperature saliranno fino a +17,7°C intorno alle 10:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 25%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che raggiungeranno i 12,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 67-71%.

Il pomeriggio porterà con sé un incremento della pioggia, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 0,42 mm. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra +16,3°C e +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, superando il 90%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che potranno arrivare a 22,5 km/h.

Infine, la sera si presenterà con piogge più intense, in particolare intorno alle 20:00, quando si registrerà una pioggia moderata con un accumulo di 1,16 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 91%, mentre l’umidità si manterrà sopra l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Angri indicano un proseguimento di condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.42 mm 4.6 SO max 7.5 Libeccio 86 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.24 mm 4.5 SSO max 6.5 Libeccio 85 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.24 mm 7.1 OSO max 11.8 Libeccio 83 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.18 mm 12.5 OSO max 17.7 Libeccio 67 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.33 mm 14.1 OSO max 21.5 Libeccio 70 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.34 mm 11 OSO max 18.2 Libeccio 75 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.82 mm 12.5 OSO max 19.6 Libeccio 79 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.62 mm 11.8 OSO max 19.4 Libeccio 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:39

