Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aosta di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature piuttosto miti per il periodo autunnale. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai +5,2°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i +10,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +5,2°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 79%. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +2,6°C alle 06:00. L’assenza di precipitazioni e la bassa copertura nuvolosa (solo il 4%) garantiranno una visibilità ottimale. Durante le ore centrali della giornata, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +10,4°C alle 12:00 e mantenendosi stabili nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10,8°C. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità scenderà fino al 52%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 6,4 km/h. Le condizioni di bel tempo continueranno anche nella sera, con temperature che si attesteranno intorno ai +4,3°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con un possibile lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze naturali della regione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 3.9 NO max 7.8 Maestrale 82 % 1023 hPa 5 cielo sereno +2.9° perc. +2.9° Assenti 2.3 NNO max 2.2 Maestrale 84 % 1025 hPa 8 cielo sereno +5.8° perc. +5.8° Assenti 1.8 ONO max 3.1 Maestrale 72 % 1024 hPa 11 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.8 SE max 2.1 Scirocco 56 % 1021 hPa 14 cielo sereno +10.8° perc. +9.4° Assenti 2.2 O max 5.1 Ponente 54 % 1019 hPa 17 cielo sereno +4.7° perc. +3.4° Assenti 5.8 NO max 7.4 Maestrale 76 % 1024 hPa 20 cielo sereno +4.3° perc. +4.3° Assenti 4.5 NO max 4.1 Maestrale 71 % 1026 hPa 23 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 4.5 ONO max 4.4 Maestrale 66 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.