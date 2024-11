Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Aosta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 2,4 km/h. L’umidità sarà al 66%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma le condizioni rimarranno favorevoli. Le temperature saliranno fino a 19,5°C intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 15%. Il vento continuerà a essere debole, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,9 km/h. L’umidità scenderà al 43%, rendendo l’aria più secca.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 20,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attestandosi al 4%. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà un aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 49%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature miti e condizioni di cielo sereno che caratterizzeranno gran parte della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, ma senza particolari fenomeni di maltempo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 3.6 O max 3.3 Ponente 64 % 1026 hPa 5 cielo sereno +10.8° perc. +9.5° Assenti 3.9 OSO max 3.7 Libeccio 58 % 1026 hPa 8 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° Assenti 2.8 O max 3.5 Ponente 54 % 1025 hPa 11 poche nuvole +19.5° perc. +18.7° Assenti 1.7 SSO max 3.9 Libeccio 43 % 1023 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 0.8 ESE max 3.7 Scirocco 42 % 1022 hPa 17 poche nuvole +13.8° perc. +13° Assenti 4.7 NNO max 5 Maestrale 68 % 1024 hPa 20 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° Assenti 4.9 NO max 4.5 Maestrale 69 % 1026 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.5° Assenti 5.6 ONO max 5.6 Maestrale 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:08

