Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Aosta indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con ampie schiarite. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 2°C nella prima parte della giornata, subiranno un incremento significativo, raggiungendo i 13,5°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, circa 89%, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, passando a nubi sparse e temperature in lieve calo, fino a raggiungere i 1,2°C alle 01:00.

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registreranno già 5,4°C, con un’umidità che scenderà al 61%. Questo trend di miglioramento continuerà fino a raggiungere i 12,8°C intorno a mezzogiorno, con condizioni di cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con nubi sparse che porteranno a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C alle 15:00. Non si prevedono precipitazioni significative, con l’intensità del vento che varierà tra i 6,9 km/h e i 8,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 5°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e le condizioni di vento rimarranno stabili, con raffiche che potrebbero raggiungere i 9,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di cieli sereni e qualche nube sparsa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile abbassamento delle temperature nel weekend.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +1° perc. -0.7° Assenti 5.5 NO max 5 Maestrale 76 % 1031 hPa 5 nubi sparse +0.8° perc. -0.8° Assenti 5.3 ONO max 4.8 Maestrale 72 % 1031 hPa 8 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 4.8 O max 6.2 Ponente 61 % 1028 hPa 11 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 3.1 OSO max 5.6 Libeccio 54 % 1022 hPa 14 nubi sparse +13° perc. +12.1° Assenti 4.1 ONO max 6.3 Maestrale 66 % 1019 hPa 17 nubi sparse +4.9° perc. +2.9° Assenti 8.4 ONO max 8.9 Maestrale 74 % 1025 hPa 20 cielo coperto +5.8° perc. +4° Assenti 8.4 ONO max 9.2 Maestrale 71 % 1024 hPa 23 cielo coperto +5.3° perc. +3.4° Assenti 8.5 ONO max 9.5 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:59

