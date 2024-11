Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 20 Novembre a Aosta si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto perturbato, con piogge che continueranno a interessare la città fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con un abbassamento significativo previsto nel corso della giornata. Verso il pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle precipitazioni, che passeranno dalla pioggia alla neve, rendendo la situazione meteo ancora più interessante. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che contribuirà a un senso di freddo accentuato.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano forti piogge, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 8 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 4,06 mm.

Nella mattina, il maltempo continuerà a persistere, con piogge moderate che si registreranno fino alle ore centrali della giornata. La temperatura percepita scenderà leggermente, oscillando tra 6,9°C e 6,3°C. Il vento si manterrà sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,2 km/h. Le precipitazioni, seppur più leggere rispetto alla notte, continueranno a contribuire a un elevato tasso di umidità, che si attesterà attorno al 90%.

Nel pomeriggio, si verificherà un cambiamento significativo: le previsioni meteo indicano l’arrivo della neve, con temperature che scenderanno fino a 4,4°C. Le precipitazioni nevose inizieranno a manifestarsi, con accumuli che si preannunciano modesti. La temperatura percepita potrà scendere fino a 1,3°C, creando un ambiente decisamente freddo. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una certa intensità.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai -1,9°C. La neve continuerà a cadere, e la copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 36%. Le condizioni di freddo si faranno sentire, con temperature percepite che potranno scendere fino a -5,1°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aosta mostrano un trend di freddo persistente, con possibilità di ulteriori nevicate. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi con temperature sotto zero e condizioni di cielo coperto. Gli amanti della neve troveranno sicuramente soddisfazione, mentre è consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali, che potrebbero risultare difficili a causa delle precipitazioni nevose.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +7.5° perc. +5.7° 3.16 mm 9.6 O max 16.2 Ponente 99 % 1000 hPa 5 pioggia moderata +7.4° perc. +5.1° 2.25 mm 12.8 O max 21.7 Ponente 98 % 999 hPa 8 pioggia leggera +6.3° perc. +3.2° 0.14 mm 16.2 O max 26 Ponente 89 % 1002 hPa 11 pioggia leggera +6.7° perc. +3.6° 0.16 mm 16.9 O max 23.7 Ponente 81 % 1002 hPa 14 pioggia leggera +5.2° perc. +2.6° 0.52 mm 11.8 ONO max 19.1 Maestrale 91 % 1002 hPa 17 neve +0.3° perc. -3° 0.33 mm 10.1 ONO max 14.6 Maestrale 91 % 1009 hPa 20 cielo coperto -1.9° perc. -5.1° prob. 36 % 8.6 ONO max 12 Maestrale 90 % 1014 hPa 23 cielo coperto -4.2° perc. -7.7° prob. 21 % 8.1 ONO max 9.4 Maestrale 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:53

