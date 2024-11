Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Aosta si presenterà con condizioni meteo prevalentemente serene, caratterizzate da un cielo limpido e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,6°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una bassa umidità e venti leggeri. Nel pomeriggio, si prevede un lieve calo termico, ma le temperature rimarranno comunque sopra i 19°C. La sera si concluderà con temperature intorno ai 12°C, mantenendo un cielo sereno.

Durante la notte, Aosta avrà un cielo sereno con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 49%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con una velocità di circa 4,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le 11:00. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 34%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 0,8 km/h e 3,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque piacevoli, oscillando tra i 19°C e i 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo una giornata di sole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61% verso le 16:00.

La sera si presenterà con temperature che scenderanno fino a 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera umidità che si attesterà intorno al 70%. I venti saranno deboli, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano una giornata di sole e temperature miti, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo inizio di Novembre un periodo favorevole per godere delle bellezze della città e della natura circostante.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +11.5° Assenti 4.3 O max 4 Ponente 48 % 1027 hPa 5 cielo sereno +12.5° perc. +11.1° Assenti 3.7 O max 3.9 Ponente 48 % 1026 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15° Assenti 2.8 ONO max 3.3 Maestrale 46 % 1026 hPa 11 cielo sereno +21.1° perc. +20.1° Assenti 1.3 ENE max 1.1 Grecale 34 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +20.3° Assenti 4.3 E max 3.6 Levante 38 % 1023 hPa 17 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 1.8 E max 2.2 Levante 65 % 1025 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 1 NO max 1.3 Maestrale 69 % 1026 hPa 23 cielo sereno +12° perc. +11.1° Assenti 3.3 ONO max 3.7 Maestrale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.